Синнер выиграл турнир в Риме и покорил "Золотой карьерный Masters"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Итальянец Янник Синнер стал победителем престижного турнира категории Mastersв Риме.

В финале он обыграл норвежца Каспера Рууда – 6:4, 6:4.

Синнер – первая ракетка мира, Рууд в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 23-е место.

Синнер стал вторым игроком в истории после серба Новака Джоковича, выигравшим все девять действующих турниров категории Masters (покорил "Золотой карьерный Masters").

Masters– вторая по статусу категория турниров в мужском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

