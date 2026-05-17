Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром РПЛ-2025/26

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Футболист "Краснодара" Джон Кордоба занял первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Росссии-2025/26.

В активе колумбийского нападающего 17 голов.

Второй по числу голов результат показали три игрока: Брайан Хиль ("Балтика), Алексей Батраков ("Локомотив"), Эдуард Сперцян ("Краснодар") – по 13.

Сперцян стал лучшим по числу голевых передач – 16. В тройку лучших также вошли Батраков (10) и футболист "Зенита" Максим Глушенков (9).

Чемпионат России завершился в воскресенье. Победителем стал "Зенит", серебряным призером – "Краснодар", бронзовым – "Локомотив".

