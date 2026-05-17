"Ак Барс" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Локомотивом"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 2:1 победили ярославский "Локомотив" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Казани.

"Локомотив" вышел вперед на 27-й минуте благодаря голу Александра Полунина.

На 35-й минуте Артем Галимов сравнял счет, на 51-й Александр Хмелевский провел победный для "Ак Барса" гол.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2.

Следующий матч в рамках финальной серии пройдет 19 мая в Ярославле.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.