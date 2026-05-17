"Ак Барс" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Локомотивом"
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 2:1 победили ярославский "Локомотив" в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.
Игра прошла в Казани.
"Локомотив" вышел вперед на 27-й минуте благодаря голу Александра Полунина.
На 35-й минуте Артем Галимов сравнял счет, на 51-й Александр Хмелевский провел победный для "Ак Барса" гол.
Счет в серии до четырех побед стал 2-2.
Следующий матч в рамках финальной серии пройдет 19 мая в Ярославле.
"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.