"Барселона" продлила контракт с главным тренером Фликом

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ханс-Дитер Флик подписал новое соглашение с "Барселоной", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2028 года.

61-летний немец возглавил "Барселону" в мае 2024 года. Под его руководством команда по два раза выиграла чемпионат и Суперкубок Испании, один раз – Кубок Испании.

Ранее он привел "Баварию" к титулам чемпиона Германии (дважды), обладателя Кубка, Суперкубка Германии, победителя Лиги чемпионов УЕФА, клубного ЧМ, обладателя Суперкубка УЕФА.

Между деятельностью в "Баварии" и "Барселоны" у Флика был период работы главным тренером сборной Германии.