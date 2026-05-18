Ибрагимов из МЮ вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Полузащитник Амир Ибрагимов, выступающий за молодежную команду английского "Манчестер Юнайтед", включен в окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В итоговый список сборной России вошли 32 футболиста.

Вратари - Денис Адамов ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак", Москва).

Защитники - Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – "Локомотив", Москва), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – "Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Денисов ("Спартак", Москва), Игорь Дивеев ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Осипенко ("Динамо", Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград).

Полузащитники - Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – "Локомотив", Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров ("Спартак", Москва), Амир Ибрагимов ("Манчестер Юнайтед", Манчестер), Антон Миранчук ("Динамо", Москва), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", Атланта), Максим Глушенков ("Зенит", Санкт-Петербург), Максим Петров ("Балтика", Калининград), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако").

Нападающие - Константин Тюкавин ("Динамо", Москва), Дмитрий Воробьев ("Локомотив", Москва), Георгий Мелкадзе ("Ахмат", Грозный).

18-летний Ибрагимов родился в Дагестане, в возрасте 11 лет переехал в Англию. Там он занимался в академии "Шеффилда", а позднее перешел в систему "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2023/24 был заигран за команду U18 клуба. Также Ибрагимов в сборных Англии среди игроков до 15 лет и 16 лет.

28 мая сборная России сыграет в Каире с Египтом, 5 июня в Волгограде – с Буркина-Фасо, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.