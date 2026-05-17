"Локомотив" стал бронзовым призером РПЛ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" удержал третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, несмотря на гостевое поражение в последнем туре РПЛ от столичного ЦСКА – 1:3.

В составе ЦСКА голы забили Данила Козлов (35-я минута), Данил Круговой (90+2), также состоялся автогол игрока "Локомотива" Максима Ненахова (57). Ворота ЦСКА в составе "Локомотива" поразил Александр Сильянов (70).

"Локомотив" набрал 53 очка.

Команду мог опередить московский "Спартак", однако тому не удалось добиться необходимой победы над махачкалинским "Динамо" в Каспийске – 0:0.

В результате "Спартак" разместился на четвертом месте (52 очка), ЦСКА – на пятом (51).

Чемпионом, как сообщалось, стал петербургский "Зенит" (68), второе место занял "Краснодар" (66).