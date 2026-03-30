"Сибирь" одержала первую победу над "Металлургом" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" со счетом 1:0 победили магнитогорский "Металлург" в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

Встреча прошла в Новосибирске, победитель определился во втором овевртайме: за секунду до его окончания ворота "Металлурга" поразил Антон Косолапов. Победный гол хозяева провели, имея численное преимущество

"Сибирь", таким образом, сократил отставание в серии до четырех побед – 1-3.

Следующий матч состоится 1 апреля в Магнитогорске.