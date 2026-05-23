Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Нападающий "Акрoна" Артем Дзюба заявил, что завершил выступления за тольяттинскую команду.

После ответного стыкового матча с волгоградским "Ротором" в Самаре Дзюба заявил "Матч ТВ", что доволен успехом "Акрoна" в этом противостоянии. На вопрос, остается ли он сам в тольяттинском клубе, Дзюба ответил: "Нет".

Игра в субботу завершилась поражением "Акрoна" со счетом 0:1, но в первом матче тольяттинский клуб выиграл с большей разницей в счете - 2:0. В результате "Акрoн" сохранил прописку в РПЛ.

37-летний Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны, все эти титулы он завоевал в составе "Зенита". В петербургской команде он также дважды выигрывал Кубок России.

В 2022 году Дзюба покинул "Зенит" и отправился в турецкий клуб "Адана Демирспор", однако уже в ноябре того же года вернулся в Россию. В феврале 2023 года он подписал контракт с московским "Локомотивом", а в сентябре 2024 года стал игроком "Акрона".

До перехода в "Зенит" Дзюба выступал за московский "Спартак", воспитанником которого является. Также на правах аренды он играл за "Томь" и "Ростов".

