Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация бенди объявила об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом в 2027 году.

В заявлении на сайте организации говорится, что по финансовым причинам не состоятся чемпионаты мира в элитных дивизионах среди мужчин и женщин. Об отказе участвовать в ЧМ отказались Финляндия, Норвегия и Швеция.

Между тем генеральный секретарь Шведской федерации бенди Даниэль Андерссон уточнил, что эти страны предложили проводить чемпионаты раз в два года, поскольку в отсутствие сборных России и Белоруссии нет смысла проводить их чаще.

"В текущих условиях, когда ни Россия, ни Белоруссия, участия в чемпионатах мира не принимают, мы видим необходимость в более устойчивом подходе организации турниров на международном уровне", - приводит слова Андерссона пресс-служба шведской федерации.

Сборная России – 26-кратный чемпион мира. Также золото ЧМ завоевывали Швеция (15 раз) и Финляндия (1 раз).

Россия и Белоруссия сейчас не выступают на международных турнирах по хоккею с мячом из-за санкций.