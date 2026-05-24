"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

Московский клуб - пятикратный обладатель трофея

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" стал обладателем Кубка России по футболу, в суперфинале турнира обыграв "Краснодар".

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Спартак" (4:3).

Игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. На 36-й минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Пабло Солари. На 57-й "Краснодар" отыгрался: гол забил Дуглас Аугусто.

В добавленное ко второму тайму время главный тренер "Спартака" Хуан Карседо провел замену вратарей - вместо Александр Максименко на поле вышел Помазун: два его сейва (после ударов Хуана Боселли и Кевина Ленини) в серии помогли московской команде добиться успеха. Он же был напрямую причастен и в полуфинале Пути регионов против "Зенита", когда его также выпустили на поле под серию пенальти.

Сам Карседо возглавил "Спартак" в январе этого года.

Теперь "Спартак" - пятикратный обладатель Кубка России до этого трофей он выиграл в 1994, 1998, 2003, 2022 годы. Два раза "Спартак" проигрывал в финале (1996, 2006).

"Краснодар" турнир не выигрывал, при этом третий раз подряд проиграв в финале.