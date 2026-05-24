Поиск

"Спартак" завоевал Кубок России по футболу

Московский клуб - пятикратный обладатель трофея

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" стал обладателем Кубка России по футболу, в суперфинале турнира обыграв "Краснодар".

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Спартак" (4:3).

Игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. На 36-й минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Пабло Солари. На 57-й "Краснодар" отыгрался: гол забил Дуглас Аугусто.

В добавленное ко второму тайму время главный тренер "Спартака" Хуан Карседо провел замену вратарей - вместо Александр Максименко на поле вышел Помазун: два его сейва (после ударов Хуана Боселли и Кевина Ленини) в серии помогли московской команде добиться успеха. Он же был напрямую причастен и в полуфинале Пути регионов против "Зенита", когда его также выпустили на поле под серию пенальти.

Сам Карседо возглавил "Спартак" в январе этого года.

Теперь "Спартак" - пятикратный обладатель Кубка России до этого трофей он выиграл в 1994, 1998, 2003, 2022 годы. Два раза "Спартак" проигрывал в финале (1996, 2006).

"Краснодар" турнир не выигрывал, при этом третий раз подряд проиграв в финале.

футбол Спартак Краснодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

European Gymnastics разрешил россиянам выступать под флагом РФ

Усик защитил титул чемпиона мира

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Дзюба заявил, что покидает "Акрон"

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Чемпионат мира по хоккею с мячом отменен из-за отсутствия сборной России

Месси стал миллиардером

Месси стал миллиардером

Немец Сандро Шварц вновь возглавил "Динамо"

"Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы

Арбелоа покинет пост главного тренера "Реала" по окончании сезона

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"

Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"
Умершие знаменитости

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни