"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над "Локомотивом" в московском дерби в рамках 23-го тура РПЛ.

На 23-й минуте Сезар Монтес вывел "Локомотив" вперед. На 66-й минуте Эсекьель Барко, реализовав пенальти, сравнял счет. На 83-й Пабло Солари забил победный для "Спартака" гол. На 72-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве: второе предупреждение получил Евгений Морозов.

"Спартак" набрал 41 очко и по-прежнему занимает шестое место. "Локомотив" - на третьей строчке (44). В топ-3 также входят действующий чемпион России "Краснодар" (52) и петербургский "Зенит" (51).