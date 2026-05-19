"Арсенал" впервые с 2004 года стал чемпионом Англии по футболу

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Лондонский "Арсенал" досрочно завоевал звание чемпиона Англии по футболу-2025/26.

Об этом стало известно после того, как в матче предпоследнего 34-го тура чемпионата "Манчестер Сити" в гостях сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) и лишился шансов догнать "Арсенал".

Сейчас у "Арсенала" 82 очка, что на четыре больше чем у "Сити".



"Арсенал" стал чемпионом Англии в 14-й раз. Это третий показатель в турнире: по 20 раз турнир выигрывали "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".



В предыдущий раз лондонская команда становилась чемпионом в сезоне-2003/04.



К титулу чемпиона Англии "Арсенал" привел бывший игрок команды Микель Артета. 44-летний испанец возглавил команду в 2019 году. Ранее он привел ее к выигрышу Кубка Англии и (дважды) Суперкубка Англии.