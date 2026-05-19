"Локомотив" вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 4:1 победили казанский "Ак Барс" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Ярославле.

В составе "Локомотива" голы забили Байрон Фрейд (29, 43 минуты), Никита Кирьянов (30), Артур Каюмов (57, в пустые ворота).

Автор гола у "Ак Барса" – Александр Хмелевски (59).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Локомотива".

Следующий матч пройдет 23 мая в Казани. В случае победы "Локомотив" выиграет серию и вновь станет обладателем трофея.

