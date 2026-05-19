Россиянин 11-й сезон подряд выиграет Кубок Стэнли НХЛ
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Монреаля" со счетом 3:2 победили "Баффало" в решающем, седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.
Игра прошла на льду "Баффало", победитель определился в овертайме.
Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Монреаля", который, таким образом, вышел в полуфинал турнира.
Выбывший из розыгрыша "Баффало" был единственной командой среди участников плей-офф, в составе которого нет ни одного российского игрока. Это означает, что 11-й сезон подряд трофей выиграет команда с российским представителем в составе.
Полуфинальные пары:
"Колорадо" - "Вегас"
"Каролина" - "Монреаль"
Россияне в составах участников полуфинала:
"Колорадо": нападающие Захар Бардаков, Валерий Ничушкин
"Вегас": нападающие Иван Барбашев, Павел Дорофеев
"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников
"Монреаль": нападающий Иван Демидов.