Россиянин 11-й сезон подряд выиграет Кубок Стэнли НХЛ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Монреаля" со счетом 3:2 победили "Баффало" в решающем, седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла на льду "Баффало", победитель определился в овертайме.

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Монреаля", который, таким образом, вышел в полуфинал турнира.

Выбывший из розыгрыша "Баффало" был единственной командой среди участников плей-офф, в составе которого нет ни одного российского игрока. Это означает, что 11-й сезон подряд трофей выиграет команда с российским представителем в составе.

Полуфинальные пары:

"Колорадо" - "Вегас"

"Каролина" - "Монреаль"

Россияне в составах участников полуфинала:

"Колорадо": нападающие Захар Бардаков, Валерий Ничушкин

"Вегас": нападающие Иван Барбашев, Павел Дорофеев

"Каролина": вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников

"Монреаль": нападающий Иван Демидов.