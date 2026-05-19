Роналду попал в заявку сборной Португалии и сыграет на своем шестом ЧМ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду включен в заявку сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

Для 41-летнего футболиста это будет шестой чемпионат мира. Ранее Роналду играл на ЧМ в 2006 году в Германии, в 2010 – в ЮАР, в 2014 – в Бразилии, в 2018 – в России, в 2022 – в Катаре.

Наград на чемпионатах мира Роналду не завоевывал, при этом становился победителем чемпионата Европы, Лиги наций УЕФА.

На групповом этапе ЧМ-2026 Португалия сыграет с Узбекистаном, Колумбией, ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде, Мексике и США. Участие в турнире примут 48 сборных.

