Кокорин покинет "Арис" по окончании сезона

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Кокорин покинет кипрский "Арис" по окончании сезона, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Контракт 35-летнего футболиста истекает 31 мая.

В текущем сезоне 35-летний форвард провёл 19 матчей, пропустив значительную часть сезона из-за травмы.

Кокорин выступал за "Арис" с 2022 года, став лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23. В том же сезоне он помог команде впервые выиграть титул чемпионов страны