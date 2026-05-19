Два футболиста "Зенита" вошли в заявку сборной Бразилии на ЧМ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и полузащитник этой команды Луис Энрике включены в итоговую заявку сборной Бразилии на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Список футболистов распространила пресс-служба Бразильской конфедерации футбола. Среди игроков – форвард "Сантоса" Неймар, чье участие в предстоящем ЧМ было под вопросом.

32-летний Дуглас Сантос выступает в "Зените" с 2019 года, стал шестикратным чемпионом России. В 2024 году стал гражданином РФ, через год отказался от российского спортивного гражданства, так и не сыграв за сборную страны.

25-летний Луис Энрике стал игроком "Зенита" в 2025 году, выиграл чемпионат России.

Чемпионат мира по футболу 2026 будет проходить с 11 июня по 19 июля на территории трех стран - США, Канады и Мексики.

Действующий чемпион – Аргентина.