Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира россиянка Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола, сообщает пресс-служба организации.

Торжественная церемония состоится 17 октября 2026 года в городе Холиоук (штат Массачусетс), который считается местом рождения волейбола.

В характеристике, опубликованной на сайте Международного зала славы, Гамову называют "одной из самых выдающихся игроков в истории женского волейбола", которая "стала международной иконой "благодаря сочетанию роста, силы, мастерства и стабильности". Отмечается ее вклад в успехи на клубном уровне, включая победы в Лиге чемпионов ЕКВ и на клубном чемпионате мира FIVB (с казанским "Динамо").

В составе сборной России она четырежды участвовала в Олимпийских играх, завоевав две серебряные медали (2000, 2004), дважды становилась чемпионкой мира (2006, 2010) и дважды — чемпионкой Европы.

Спортсменка завершила карьеру в 2016 году.