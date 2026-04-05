Бодниева восхитилась игрой ЦСКА и "Ростов-Дона" в финале Кубка России по гандболу

Фото: Максим Серегин/ЦСКА

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер женского гандбольного клуба ЦСКА Людмила Бодниева прокомментировала победу над "Ростов-Дон" в финальном матче, отметив, что игра получилась тяжелой, но важной для команды.

"Если поделиться эмоциями, конечно, я очень счастлива и рада, и поздравляю свою команду. Хотелось бы поблагодарить "Ростов-Дон" за действительно классную игру. Я думаю, что она понравилась абсолютно всем, никого не оставила равнодушным", — сказала Бодниева.

По словам тренера, после ряда поражений в текущем году ЦСКА ранее не удавалось навязать "Ростову" достойное сопротивление, однако в решающем матче это получилось.

"Некоторые моменты, конечно, расстраивают, такие как травмы и в ростовской команде, и в нашей. Наверное, это самый неприятный момент прошедшего финала. Сейчас, конечно, переполняет радость большая, и одновременно с тем чувствуется облегчение", — добавила наставник армейской команды.

Как сообщалось, гандболистки ЦСКА со счетом 30:25 обыграли "Ростов-Дон" в финале соревнования. Армейская команда стала триумфатором турнира в четвертый раз.

"Финал четырех" прошел в Москве.

