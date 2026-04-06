Есипенко проиграл в седьмом туре турнира претендентов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерпел поражение от китайца Вэй И в партии седьмого тура турнира претендентов на Кипре.

Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась после 30-го хода.

В активе Есипенко 2 очка, он – аутсайдер турнира. Лидирует Жавохир Синдаров (Узбекистан).

В женском турнире претенденток россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили свои партии вничью.

Горячкина разошлась миром с китаянкой Чжу Цзиньэр, Лагно — с индийской шахматисткой Дивьей Дешмух.

У Горячкиной и Лагно по 3,5 очка. Лидирует Рамешбабу Вайшали (Индия).