Поиск

Болельщик умер на матче Первой лиги "Арсенал" - "Факел"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Один из болельщиков умер от остановки сердца во время футбольного матча на центральном стадионе в Туле между местным "Арсеналом" и воронежским "Факелом", сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Игра в рамка Первой лиги (второй по статусу дивизион в отечественном футболе) состоялась в воскресенье. На матче присутствовали 9 тыс. 750 зрителей.

"Бригада, которая обеспечивала медицинское сопровождение футбольного матча, начала проведение сердечно-легочной реанимации пациента. Незамедлительно была вызвана реанимационная бригада, она прибыла на место через 10 минут. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался", - отметили в Минздраве.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на игре, болельщику стало плохо уже в первые минуты матча, к Восточной трибуне была вызвана реанимационная машина. На трибуне медики оказывали помощь мужчине. После этого машина покинула стадион.

футбол Тула
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Гандболистки ЦСКА выиграли Кубок России

Большунов и Пеклецова выиграли масс-старты в финале Кубка России

Экс-чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

"Барселона" обыграла "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

"Реал" проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании по футболу

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу
