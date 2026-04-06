Болельщик умер на матче Первой лиги "Арсенал" - "Факел"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Один из болельщиков умер от остановки сердца во время футбольного матча на центральном стадионе в Туле между местным "Арсеналом" и воронежским "Факелом", сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Игра в рамка Первой лиги (второй по статусу дивизион в отечественном футболе) состоялась в воскресенье. На матче присутствовали 9 тыс. 750 зрителей.

"Бригада, которая обеспечивала медицинское сопровождение футбольного матча, начала проведение сердечно-легочной реанимации пациента. Незамедлительно была вызвана реанимационная бригада, она прибыла на место через 10 минут. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался", - отметили в Минздраве.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на игре, болельщику стало плохо уже в первые минуты матча, к Восточной трибуне была вызвана реанимационная машина. На трибуне медики оказывали помощь мужчине. После этого машина покинула стадион.