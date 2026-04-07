Кучеров забросил 400-ю шайбу в карьере в НХЛ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 2:4 уступили "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Один из голов в составе "Тампы" провел российский нападающий Никита Кучеров. 32-летний форвард, таким образом, довел до 400 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 126 (43+83 по системе "гол+пас") очков догнал лидера гонки бомбардиров канадца Коннора Макдэвида из "Эдмонтона".