Кучеров забросил 400-ю шайбу в карьере в НХЛ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Тампа-Бэй" со счетом 2:4 уступили "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Один из голов в составе "Тампы" провел российский нападающий Никита Кучеров. 32-летний форвард, таким образом, довел до 400 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне Кучеров набрал 126 (43+83 по системе "гол+пас") очков догнал лидера гонки бомбардиров канадца Коннора Макдэвида из "Эдмонтона".

Волейболистки юниорской сборной России выиграли турнир в Италии

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Гандболистки ЦСКА выиграли Кубок России

Большунов и Пеклецова выиграли масс-старты в финале Кубка России

Экс-чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

"Барселона" обыграла "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

"Реал" проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании по футболу
