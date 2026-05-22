Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

В четверг его госпитализировали

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион серии NASCAR Кайл Буш скончался в возрасте 41 года после госпитализации с тяжёлым заболеванием, сообщила гоночная организация.

"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о кончине Кайла Буша, двукратного чемпиона Cup и одного из самых ярких и бескомпромиссных гонщиков нашего спорта", - говорится в заявлении NASCAR. Организация выразила соболезнования семье Буша, команде Richard Childress Racing и всему сообществу автоспорта. Причина смерти не уточняется.

Ранее в четверг семья гонщика сообщила о его госпитализации и объявила, что он не сможет принять участие в предстоящей гонке NASCAR в Шарлотте (Северная Каролина).

По данным американских СМИ, во время этапа NASCAR Cup 10 мая на трассе Уоткинс-Глен Буш обращался по радио к своей команде с просьбой о медицинской помощи, отмечая ухудшение состояния. Сообщалось, что гонщик испытывал проблемы из‑за сильной простуды, усугублённой перегрузками и перепадами высот на трассе. Несмотря на недомогание, он завершил гонку на восьмом месте.

Буш занимал 24‑е место в общем зачёте сезона, имея два финиша в топ‑10. Он становился чемпионом NASCAR Cup в 2015 и 2019 годах, а в последние четыре сезона выступал за Richard Childress Racing. Всего на его счету 234 победы в трёх национальных сериях NASCAR - больше, чем у любого гонщика в истории. Последнюю победу он одержал в 2023 году.

У гонщика остались жена Саманта и дети Брекстон и Ленникс.