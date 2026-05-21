Александр Плющенко подтвердил переход в сборную Азербайджана

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, подтвердил, что будет выступать за сборную Азербайджана.

"Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы", - приводит слова 13-летнего Плющенко "Спорт-Экспресс".

"Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты", - добавил Плющенко-младший.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания России (ФФККР) разрешила Александру Плющенко сменить сборную.

