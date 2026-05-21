"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" выиграл у казанского "Ак Барса" финальную серию Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Шестая встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Локомотива". В результате счет в серии до четырех побед стал 4-2.

На пятой и 14-й минутах матча в четверг в составе "Локомотива" голы провел Егор Сурин, на 53-й – Максим Шалунов. Вскоре "Ак Барс" возродил интригу, сведя отставание к минимуму: точными бросками отметились Нэйтан Тодд (55) и Никита Лямкин (58). Эти голы состоялись, когда казанский клуб поменял вратаря на шестого полевого игрока.

В регулярном чемпионате "Локомотив" занял первое место в Западной конференции. В 1/8 финала плей-офф "Локомотив" выиграл серию у московского "Спартака" (4-1 по победам), в четвертьфинале – у уфимского "Салавата Юлаева" (4:0), в полуфинале – у омского "Авангарда".

"Локомотив" стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд. В этот раз команду привел к титулу канадский специалист Боб Хартли.