Ролан Гусев покинул пост главного тренера "Динамо"

Тренер Ролан Гусев Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ролан Гусев завершил работу в качестве главного тренера "Динамо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Контракт тренера с "Динамо" истекает в конце мая, в клубе решили его не продлевать.

В тренерском штабе "Динамо" 48-летний Гусев трудился с лета 2023 года, изначально в качестве ассистента. В декабре 2025 года был утверждён главным тренером на весеннюю часть сезона, до этого назначался исполняющим обязанности главного тренера.

Под его руководством команда провела 24 матча, в которых одержала 12 побед, пять раз сыграла вничью и семь раз уступила. В нынешнем сезоне "Динамо" дошло до финала Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате России команда заняла седьмое место.