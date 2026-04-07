Лев Яшин попал в рейтинг величайших футболистов по преданности одному клубу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Советский вратарь Лев Яшин включен в рейтинг лучших футболистов в истории, которые всю карьеру провели в одном клубе. Рейтинг составила британская вещательная корпорация BBC.

Выступавший за московское "Динамо" с 1950 по 1970 год Яшин занял девятое место и стал единственным голкипером в рейтинге. При этом авторы рейтинга считают, что упоминания достоин и вратарь Игорь Акинфеев, который проводит 23-й сезон в ЦСКА. Также они напомнили о бразильском голкипере Рожерио Сени, на счету которого более 1000 матчей за "Сан-Паулу" и, несмотря на такое игровое амплуа, 129 голов.

В топ-10 рейтинга также вошли Франческо Тотти ("Рома"), Паоло Мальдини ("Милан"), Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед"), Томи Адамс ("Арсенал"), Карлес Пуйоль, Джейми Каррагер ("Ливерпуль"), Мэттью Ле Тиссье ("Саутгемптон"), Джузеппе Бергоми ("Интер"), Иньяки Вильямс ("Атлетик").