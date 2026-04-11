"Металлург" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с "Торпедо"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" со счетом 4:1 нанес поражение нижегородскому "Торпедо" во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Магнитогорске.

В составе хозяев шайбы забросили: Сергей Толчинский (18-я минута), Даниил Вовченко (25), Валерий Орехов (44), Александр Петунин (56). У "Торпедо" отличился Игорь Гераськин (47).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Металлурга". Следующий матч состоится 13 апреля в Нижнем Новгороде.

