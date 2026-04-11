Ватерполисты сборной России проиграли Франции в четвертьфинале Кубка мира

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по водному поло со счетом 13:14 уступила Франции в матче 1/4 финала Кубка мира во втором дивизионе.

Турнир проходит на Мальте.

Ранее россияне выиграли все три матча на предварительном этапе, а также встречу 1/8 финала.

Это первый турнир для сборной России под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. На Кубке мира она выступает под нейтральным флагом.