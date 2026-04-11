"Ак Барс" вновь обыграл минское "Динамо" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 5:4 нанес поражение минскому "Динамо" во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Минске на "Минск-Арене". Победитель определился в овертайме.

В составе гостей шайбы забросили: Григорий Денисенко (2-я минута), Степан Терехов (5), Александр Барабанов (16), Артем Галимов (60), Нэйтан Тодд (72). У хозяев отличились: Алекс Лимож (10), Сергей Кузнецов (46), Виталий Пинчук (48), Сэм Энэс (59).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса". Следующие два матча серии пройдут 13 и 15 апреля в Казани.