"Бавария" установила рекорд Бундеслиги по числу голов за сезон

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Бавария" со счетом 5:0 разгромила "Санкт-Паули" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенский клуб обновил рекорд Бундеслиги по числу голов в рамках одного чемпионата – 105. До этого рекорд принадлежал ему же – 101 в сезоне-1971/72.

В настоящий момент "Бавария" лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, дортмундской "Боруссии", составляет восемь очков.

Российский вратарь Никита Хайкин получил норвежское гражданство

