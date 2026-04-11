Поиск

"Барселона" увеличила отрыв от "Реала" в чемпионате Испании до 9 очков

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - "Барселона" со счетом 4:1 победила "Эспаньол" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе "Барселоны" дубль оформил Ферран Торрес (10-я и 25-я минуты), по одному мячу забили Ламин Ямаль (87) и Маркус Рэшфорд (89). У "Эспаньола" отличился Поль Лосано (56).

"Барселона" одержала седьмую победу подряд в Ла Лиге и с 79 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым "Реала" увеличен до девяти очков.

"Эспаньол" (38) располагается на 10-й позиции.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умершие знаменитости

