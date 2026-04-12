Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Питтсбург" в НХЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 6:3 выиграл у "Питтсбурга" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Один из голов в составе "Вашингтона" провел российский нападающий Александр Овечкин: на 37-й минуте он поразил пустые ворота "Питтсбурга".

40-летний Овечкин довел до 929 число голов в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил принадлежащий ему рекорд лиги. С учетом плей-офф на его счету 1006 голов – на десять меньше, чем у рекордсмена, канадца Уэйна Гретцки.

До финиша регулярного чемпионата "Вашингтону" осталось провести две игры – с "Питтсбургом" (12 апреля) и "Коламбусом" (15 апреля).Сейчас "Вашингтон" занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 92 очка. От занимающей восьмое место (дает право сыграть в плей-офф) "Филадельфии" столичная команда отстает на 1 очко. Однако "Филадельфия", как и "Детройт" (девятое место, 91 очко), провел на матч меньше.