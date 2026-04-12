Карлос Улберг нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Новозеландский боец смешанного стиля Карлос Улберг победил чеха Иржи Прохазку на турнире UFC 327 в Майами.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде. При этом по ходу боя Улберг получил травму ноги.

Поединок прошел в статусе главного события турнира, на его кону стоял пояс чемпиона UFCв полутяжелом весе. Теперь Улберг – обладатель титула.

Для 35-летнего новозеландца победа стала 32-й в смешанных единоборствах при одном поражении. 33-летний Прохазка проиграл в шестой раз. На его счету также 32 победы и одна ничья.

Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в поединке в Лондоне

Гол Овечкина помог "Вашингтону" победить "Питтсбург" в НХЛ

Российский вратарь Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Российский вратарь Никита Хайкин получил норвежское гражданство

Есипенко лишился шансов выиграть турнир претендентов-2026

ПСЖ обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Овечкин определится с дальнейшей карьерой летом этого года

Умер бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters