Карлос Улберг нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Новозеландский боец смешанного стиля Карлос Улберг победил чеха Иржи Прохазку на турнире UFC 327 в Майами.

Поединок завершился нокаутом в первом раунде. При этом по ходу боя Улберг получил травму ноги.

Поединок прошел в статусе главного события турнира, на его кону стоял пояс чемпиона UFCв полутяжелом весе. Теперь Улберг – обладатель титула.

Для 35-летнего новозеландца победа стала 32-й в смешанных единоборствах при одном поражении. 33-летний Прохазка проиграл в шестой раз. На его счету также 32 победы и одна ничья.