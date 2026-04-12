Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-главным тренером в истории Бундеслиги

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Мари-Луизе Эта назначена на пост главного тренера "Униона", сообщает пресс-служба немецкого футбольного клуба.

Контракт с ней заключен до конца сезона.

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной, возглавившей мужской футбольный клуб Бундеслиги. Ранее она входила в тренерский штаб клуба и работала с молодежной командой "Униона".

В чемпионате Германии "Унион" занимает 11-е место, набрав в 29 матчах 32 очка