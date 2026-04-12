"Локомотив" одержал третью победу над "Салаватом Юлаевым" в серии плей-офф КХЛ

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 3:2 победили уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф.

Игра прошла в Уфе.

Шайбы в составе "Локомотива" забросили Денис Алексеев (6-я минута), Александр Елесин (30) и Артур Каюмов (48). У хозяев отличились Сергей Варлов (28) и Девин Броссо (41).

Игру омрачила травма нападающего "Салавата Юлаева" обладателя Кубка Стэнли НХЛ Евгения Кузнецова. С площадки его вывезли на носилках.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Локомотива". Следующий матч пройдет 14 апреля также в Уфе.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Локомотив КХЛ НХЛ Салават Юлаев
