"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матчах чемпионата России

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" со счетом 1:1 завершил домашнюю встречу 24-го тура чемпионата России по футболу с махачкалинским "Динамо". Аналогичный исход зафиксирован и в Ростове-на-Дону, где местный "Ростов" играл со столичным "Спартаком".

Начиная с 64-й минуты, "Локомотив" уступал в счете: он пропустил гол с пенальти от Хазема Мастури.

Хозяева ушли от поражения на 88-й минуте, ворота махачкалинцев поразил Сесар Монтес.

"Спартак" в Ростове-на-Дону повел в счете на 8-й минуте. Автором гола стал Роман Зобнин, для которого матч стал 300-м за "Спартак".

"Ростов" ушел от поражения на 42-й минуте: пенальти реализовал Мохаммад Мохебби - 1:1.

"Локомотив" сохранил третью строчку в турнирной таблице – 45 очков. Далее идут "Балтика" (44), ЦСКА и "Спартак" (по 42). "Ростов" занимает десятую строчку (26).

Во главе турнирной таблицы находится действующий чемпион России "Краснодар" (52). Который в воскресенье сыграет с ближайшим преследователем "Зенитом" (51). Матч пройдет в Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 мск.