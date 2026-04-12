Янник Синнер выиграл турнир Masters в Монте-Карло

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил испанца Карлоса Алькараса в финале турнира категории Masters в Монте-Карло.

Результат – 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Синнера.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Синнер занимает второе место, Алькарас – первая ракетка мира.

Для итальянца это 27-й титул в карьере и третий в нынешнем году.

Матчи турнира в Монте-Карло проходят на грунтовом покрытии. В прошлом году победителем стал Алькарас. В 2023 году триумфатором соревнования был Рублев. Чаще всех – 11 раз – титул завоевывал к настоящему моменту завершивший карьеру испанец Рафаэль Надаль.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.