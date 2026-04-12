"Манчестер Сити" разгромил "Челси" в чемпионате Англии по футболу

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:0 обыграли "Челси" в гостевом матче 32-го туа чемпионата Англии.

Голы провели Нико О"Райли (51-я минута), Марк Гехи (57), Жереми Доку (68).

"Манчестер Сити" набрал 64 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Клуб из Манчестера до шести очков сохранил отставание от "Арсенала", сутками ранее уступившему "Борнмуту" (1:2).

"Челси" - на шестом месте, 48 очков.