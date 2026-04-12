"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Петербургский клуб завершал встречу в меньшинстве

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Зенит" и "Краснодар" со счетом 1:1 завершили встречу 24-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла в Санкт-Петербурге.

На 27-й минуте "Зенит" вышел вперед благодаря точному удару Вендела.

На 69-й минуте "Краснодар" отыгрался: гол провел Лукас Оласа.

"Зенит" доигрывал матч в меньшинстве: на 78-й минуте судья Сергей Карасев удалил за грубую игру Педро. При этом сам Педро вышел на замену семью минутами ранее.

"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 53 очка. "Зенит" - на второй строчке, 52.

В 25-м туре "Краснодар" на своем поле сыграет с "Балтикой". Игра пройдет 19 апреля и начнется в 19:30 мск. В этот же день "Зенит" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо" (14:30).