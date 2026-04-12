Поиск

Есипенко сыграл вничью с Прагнанадхой в 12-м туре турнира претендентов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко завершил вничью партию 12-го тура турнира претендентов на Кипре, сыграв белыми фигурами с индийцем Рамешбабу Прагнанадхой.

Все остальные партии мужского турнира также завершились вничью.

После 12 туров уверенно лидирует Жавохир Синдаров (Узбекистан), набравший 9 очков. Есипенко с 4,5 очка занимает последнее место в турнирной таблице.

Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

В турнире претенденток другая представительница России Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с украинкой Анной Музычук. Екатерина Лагно черными уступила Бибисаре Асаубаевой из Казахстана. Лидируют китаянка Чжу Цзиньэр и индианка Вайшали (по 7 очков), Горячкина и Лагно имеют по 5,5 очка.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней за мировую шахматную корону сыграет победительница турнира претендентов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

