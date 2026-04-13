Пас Овечкина помог "Вашингтону" вновь обыграть "Питтсбург"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 2:0 взяли верх над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Игра прошла на льду "Вашингтона".

На счету нападающего хозяев Александра Овечкина результативная передача, приведшая к голу в пустые ворота незадолго до окончания третьего периода.

Команды встретились второй раз подряд. Сутками ранее матч прошел на арене "Питтсбурга" и завершился победой "Вашингтона" - 6:3.

Ранее "Питтсбург" обеспечил себе выход в плей-офф. Команда занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 98 очков.

"Вашингтон" - на девятом месте, 93 очка. Отставание от занимающей восьмое место (дает право сыграть в плей-офф) "Филадельфии" составляет 1 очко.

В регулярном чемпионате "Филадельфии" осталось провести две игры, "Вашингтону" - одну. Игра против "Питтсбурга" в воскресенье была последней домашней в чемпионате.

Между тем, нынешний сезон – последний для Овечкина по контракту в "Вашингтоне", 40-летний форвард пока не определился с дальнейшей карьерой.

Овечкин - рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. По голам с учетом плей-офф он занимает второе место – 1006 голов. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки: 1016.