Овечкин объяснил отказ от рукопожатия с игроками "Питтсбурга" неопределенностью с будущим

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что отказался от рукопожатия с хоккеистами "Питтсбурга" после матча НХЛ, поскольку не определился с дальнейшей карьерой.

После игры, которая завершилась в Вашингтоне ночью по московскому времени, игроки "Питтсбурга" специально задержались на льду для возможно прощального рукопожатия с россиянином. Это последний очный матч "Питтсбурга" и "Вашингтона" в регулярном чемпионате этого сезона – последнего для Овечкина по контракту со столичным клубом. Однако российский нападающий жестами дал понять, что участвовать в рукопожатии не будет.

"Я еще не принял решение. Спасибо им за то, что они там подождали", — приводит слова Овечкина ESPN.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Вашингтона", Овечкин отметился голевой передачей. По ходу игры болельщики скандировали "Еще один год", призывая россиянина продлить контракт.

"Вашингтон" сейчас на девятом месте в Восточной конференции, 93 очка. Отставание от занимающей восьмое место (дает право сыграть в плей-офф) "Филадельфии" составляет 1 очко. В регулярном чемпионате "Филадельфии" осталось провести две игры, "Вашингтону" - одну. Игра против "Питтсбурга" в воскресенье была последней домашней в чемпионате.

Овечкин - рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. По голам с учетом плей-офф он занимает второе место – 1006 голов. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки: 1016.