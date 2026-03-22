Поиск

Овечкин провел 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф

Фото: AP/TASS

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин достиг отметки в 1000 голов в карьере в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей плей-офф.

Юбилейный гол 40-летнего хоккеиста состоялся в третьем периоде матча чемпионата НХЛ против "Колорадо". В настоящий момент счет в матче равный – 2:2.

На счету Овечкина 923 гола в регулярных чемпионатах, что является рекордом НХЛ. 77 точных бросков форвард нанес в играх плей-офф.

По сумме голов в чемпионатах и плей-офф Овечкин занимает второе место. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016).

Все свою заокеанскую карьеру Овечкин проводит в "Вашингтоне". В 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

