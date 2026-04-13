Мирра Андреева поднялась на девятое место в рейтинге WTA

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте WTA.

Она поднялась с десятого на девятое место, в обратном направлении проследовала канадка Виктория Мбоко.

В воскресенье Андреева стала победительницей турнира WTA500 в австрийском Линце.

Тройка лидеров осталась без изменений: 1.Арина Соболенко (Белоруссия), 2.Елена Рыбакина (Казахстан), 2.Коко Гауфф (США).