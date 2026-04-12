Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австрии

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей турнира в Линце (Австрия).

В финале она одолела сменившую в конце прошлого года российское спортивное гражданство на австрийское Анастасию Попапову – 1:6, 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила почти два часа.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает десятое место – наивысшее среди россиянок. Потапова – на 97-м месте.

Для Андреевой это пятый титул в карьере и второй – в 2026 году.

Категория турнира в Линце – WTA500, призовой фонд составил более $1,2 млн.