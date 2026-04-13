Сборной Украины по водному поло присудили поражение за неявку на матч с Россией

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация плавания (World Aquatics) присудила сборной Украине техническое поражение за неявку на матч Кубка мира по водному поло с Россией.

На сайте турнира значится: 5:0 в пользу команды России. В онлайн-протоколе также приведен состав российской команды; состав украинской - отсутствует.

В понедельник российские и украинские ватерполисты должны были встретиться в матче за седьмое место Кубка России во втором дивизионе. Начало несостоявшейся игры было запланировано на 16:00 мск.

Ранее СМИ сообщали, что Украина намерена бойкотировать матч с Россией.

Кубок мира проходит на Мальте, он - первый турнир для сборной России под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. На Кубке мира российская команда выступила под нейтральным флагом.

водное поло
World Aquatics допустила россиян к международным стартам под флагом РФ

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

Мирра Андреева выиграла теннисный турнир в Австрии

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной-главным тренером в истории Бундеслиги

