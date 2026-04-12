Ватерполисты сборной России сыграют с Украиной на Кубке мира

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Сборные России и Украины по водному поло сыграют в матче за седьмое место на проходящем на Мальте розыгрыше Кубка мира во втором дивизионе.

Ранее команды не смогли преодолеть четвертьфинальную стадию, но участвуют в утешительном турнире за пятое-восьмое места. В полуфинале этого турнира россияне уступили Румынии (12:16), украинцы – Австралии (15:21).

Матч Россия – Украина пройдет в понедельник.

Кубок мира - первый турнир для сборной России под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. На Кубке мира российская команда выступает под нейтральным флагом.

водное поло
