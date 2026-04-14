Определились все участники Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Национальной хоккейной лиге сформировался состав участников плей-офф – розыгрыша Кубка Стэнли.

Западная конференция делегировала следующие команды: "Колорадо", "Даллас", "Миннесота", "Вегас", "Эдмонтон", "Юта", "Анахайм", "Лос-Анджелес".

От Восточной конференции в плей-офф пробились: "Каролина", "Баффало", "Тампа-Бэй", "Монреаль", "Бостон", "Питтсбург", "Оттава", "Филадельфия".

Последние матчи регулярного чемпионата пройдут в ночь на 17 апреля, после чего сформируется полный состав пар первого раунда плей-офф.

Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Флорида". В этом сезоне команда не смогла пробиться в плей-офф, заняв в Восточной конференции 14-е место.

