"Локомотив" продлил контракт с Зелимханом Бакаевым

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Локомотив" подписал новое соглашение с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до 2029 года.

29-летний Бакаев перешел в "Локомотив" в июне 2025 года. В московской команде он провел 29 матчей, забив три гола и сделав девять голевых передач.

Бакаев – воспитанник московского "Спартака", в его составе выиграл Кубок и Суперкубок России. Играл в аренде в тульском "Арсенале". После "Спартака" перешел в "Зенит", где по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз – Кубок России.

В России Бакаев также играл в "Химках". Помимо этого, выступал в аренде в клубе "Аль-Вахда", где стал победителем Кубка лиги ОАЭ.